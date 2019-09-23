Зампредседателя Комитета Госдумы: 15 городов России и Азербайджана готовы к подписанию договора о Международном муниципальном сотрудничестве

"Приезд нашего Комитета в Милли Меджлис Азербайджана – это всегда встреча друзей. У нас очень теплые взаимоотношения". Об этом российскому бюро Report заявил первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Политик отметил, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев всегда очень тепло принимает представителей Комитета и поддерживает реализацию новых совместных проектов.

По словам политика, подписание нового договора между нашими странами еще больше сблизит народы России и Азербайджана и поможет новому поколению многое узнать о культуре, истории и традициях друг друга: "На сегодняшний день уже 15 городов России и Азербайджана готовы к подписанию договора о Международном муниципальном сотрудничестве. Что это такое? Это не просто приезд друзей на День города. Это более глубокая связь между школами, спортивными командами, творческими коллективами. И когда мы больше друг друга узнаем, мы параллельно изучаем культуру, традиции, обычаи народов, живущих на территории России и Азербайджана. Это намного эффективней протокольных мероприятий. Когда дети приезжают к своим побратимам в школу, участвуют в викторинах, фестивалях, они потихоньку знакомятся с азербайджанским языком, культурой, а азербайджанские дети – с русским языком и культурой. Это очень важно, поэтому этому направлению мы уделяем особое внимание. Я думаю, оно будет наиболее эффективным в работе наших профильных комитетов", - заявил В. Водолацкий.

Игбал Рустамов