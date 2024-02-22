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Петр Толстой: Под председательством Азербайджана АПА продолжит результативную деятельность

Петр Толстой: Под председательством Азербайджана АПА продолжит результативную деятельность Азиатская парламентская ассамблея (АПА) под председательством Азербайджана продолжит результативную деятельность для решения региональных и глобальных проблем. 
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 12:42
Петр Толстой: Под председательством Азербайджана АПА продолжит результативную деятельность

Азиатская парламентская ассамблея (АПА) под председательством Азербайджана продолжит результативную деятельность для решения региональных и глобальных проблем.

Как передает Report, об этом заявил зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой, выступая на 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

"Хотел бы поблагодарить парламент Азербайджана за теплый прием, создание прекрасных условий для нашей работы в гостеприимном Баку. Хочу также отметить ценных вклад наших турецких коллег, и спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша в ходе председательства в Азиатской парламентской ассамблее, которое пришлось на довольно сложный период. Убежден, что ассамблея под председательством Азербайджана продолжит результативную деятельность и координацию усилий парламентов наших стран в решении региональных и глобальных проблем", - сказал Толстой.

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Версия на английском языке Petr Tolstoy: APA to continue its effective activities under Azerbaijan's chairmanship
Версия на азербайджанском языке Dumanın sədr müavini: Azərbaycanın sədrliyi ilə Asiya Parlament Assambleyası səmərəli fəaliyyətini davam etdirəcək

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