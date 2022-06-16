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Зампред ПЕА: На конференции в Шуше заложена основа нового этапа азербайджано-турецких отношений

Зампред ПЕА: На конференции в Шуше заложена основа нового этапа азербайджано-турецких отношений "Братские отношения между Турцией и Азербайджаном развиваются по восходящей линии".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 13:10
Зампред ПЕА: На конференции в Шуше заложена основа нового этапа азербайджано-турецких отношений

"Братские отношения между Турцией и Азербайджаном развиваются по восходящей линии".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов.

Он отметил, что прошедшая в Шуше конференция стала очередным проявлением дружеских отношений между двумя странами: "На конференции были заложены основы нового этапа. В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих политических партий. Важно, чтобы мы были вместе, объединившись в единый кулак".

Заместитель председателя отметил, что роль турецких компаний в осуществлении восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях очевидна, и после этого предстоит проделать много работ.

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Версия на азербайджанском языке YAP sədrinin müavini: "Şuşa konfransında Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni mərhələnin əsası qoyuldu"

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