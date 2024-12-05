Зампред Партии АК: На Южном Кавказе важно обеспечить мир и стабильность

На Южном Кавказе необходимо обеспечить мир и стабильность, одним из путей достижения этого является возвращение западных азербайджанцев на свою родину.
Как сообщает Report, об этом заявил член Великого национального собрания Турции, заместитель председателя Партии справедливости и развития (АК Партия) Зафер Сыракая на панельной дискуссии в рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", организованной Общиной Западного Азербайджана.
З.Сыракая подчеркнул важность обсуждаемого вопроса.
"30-летняя оккупация Карабаха Арменией нанесла серьезный ущерб Азербайджану. Пострадали как люди, изгнанные из своих домов, так и богатое культурное наследие Азербайджана", — заявил он.
Он также отметил, что Азербайджан самостоятельно восстановил справедливость, освободив свои земли от оккупации:
"Сегодня на этих территориях активно ведутся восстановительные работы. Для раскрытия потенциала Кавказа необходима стабильность. Уверен, что Южный Кавказ достигнет процветания. Турция продолжит поддерживать мирные переговоры для достижения этой цели".