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    Замминистра: Заседание комиссий по делимитации и демаркации границ с Грузией и Россией может пройти в I квартале 2017 года

    Халафов: Это важный вопрос, который постоянно находится под внимаем правительства Азербайджана

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Заседание комиссий по делимитации и демаркации границ с Грузией и Россией может пройти в I квартале 2017 года. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

    Он отметил, что рабочие встречи с российской и грузинской стороной по вопросу разделения границы проводятся периодически: "С Россией идет процесс демаркации границы, это длинный процесс. Должна быть сформирована соответствующая нормативно-правовая база. А с Грузией мы  находимся в процессе делимитации. Конечно с Грузией это займет больше времени, потому что пока мы находимся в процессе делимитации границ с этой страной. Остающиеся открытыми вопросы должны быть согласованы и только потом сможем перейти к процессу демаркации границы с Грузией". 

    "Это важный вопрос, который постоянно находится под внимаем правительства Азербайджана. Это постоянный процесс, мы постоянно ведем работу над этим вопросом", - подчеркнул замминистра. 

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