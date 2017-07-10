Махмуд Мамедгулиев принял участие на неформальной встрече глав МИД стран Восточного партнерства

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев принял участие на неформальной встрече глав МИД стран программы ЕС "Восточное партнерство", которое состоялось cегодня в Кишиневе.

Как сообщает Report, помимо глав МИД стран этой программы на встрече также принял участие комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

На заседании обсуждена подготовка к предстоящему саммиту стран "Восточного партнерства" в Брюсселе в ноябре.

В ходе посвященной заседанию пресс-конференции М.Мамедгулиев напомнил о самой главной проблеме Азербайджана - нагорно-карабахском конфликте, следствием которого стала оккупация азербайджанских земель и 1 млн беженцев. Замминистра выразил надежду, что на следующем саммите "Восточного партнерства" будет проявлена единая позиция ко всем существующим конфликтам в странах-участницах программы.

"К сожалению, за эти 25 лет существования конфликта нет серьезных подвижек, а статус-кво является неприемлемым, что также подтверждается странами-членами Минской группы ОБСЕ", - заявил замминистра.

М.Мамедгулиев напомнил, что в результате конфликта свои жизни теряют не только военные, но и гражданские лица. В этом плане он напомнил о гибели на прошлой неделе 2-летней девочки и ее бабушки во время обстрела с армянских позиций.

"Настало время быть вовлеченным к серьезным переговорам для решения этого конфликта. Мы ожидаем, что саммит займет эту позицию и не будет селективного подхода, как это было на предыдущем саммите. Надеемся, что саммит также примет во внимание позитивный подход по поводу новых переговоров между ЕС и Азербайджаном. Также надеемся, что до начала саммита мы решим вопрос по поводу соглашения в сфере авиации", - добавил М.Мамедгулиев.

Замминистра также коснулся реализуемых Азербайджаном проектов, таких как Южный газовый коридор, подчеркнув, что этот проект принесет пользу не только Азербайджану, но и Европе.