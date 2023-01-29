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Замминистра: Мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана

Замминистра: Мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана "После этого случая мы пригласили в министерство посла Исламской Республики Иран. На основе имеющихся у нас предварительных данных, мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана".
Внешняя политика
29 января 2023 г. 22:35
Замминистра: Мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана

"После этого случая мы пригласили в министерство посла Исламской Республики Иран. На основе имеющихся у нас предварительных данных, мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Наше основное требование состоит в том, что Иран, как ответственное государство, в рамках своих международных обязательств, должен провести тщательное и детальное прозрачное расследование произошедшего террористического акта", - сказал Халаф Халафов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanın mövqeyi və tələbləri İran səfirliyinin nəzərinə çatdırılıb”

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