Замминистра: Мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана

"После этого случая мы пригласили в министерство посла Исламской Республики Иран. На основе имеющихся у нас предварительных данных, мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана".

"После этого случая мы пригласили в министерство посла Исламской Республики Иран. На основе имеющихся у нас предварительных данных, мы довели до сведения посла Ирана требования Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Наше основное требование состоит в том, что Иран, как ответственное государство, в рамках своих международных обязательств, должен провести тщательное и детальное прозрачное расследование произошедшего террористического акта", - сказал Халаф Халафов.