МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Бразилии.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".
"Мы опечалены разрушениями и человеческими жертвами, вызванными наводнением в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этой катастрофы", - говорится в сообщении.
We are saddened by the devastation and loss of lives caused by floods in the State of Rio Grande do Sul, #Brazil.
We express condolences to the bereaved families and wish the quick recovery for those who are affected by this disaster.@Itamaraty_EN