МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Бразилии.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Мы опечалены разрушениями и человеческими жертвами, вызванными наводнением в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этой катастрофы", - говорится в сообщении.