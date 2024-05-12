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МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Бразилии.
Внешняя политика
12 мая 2024 г. 16:32
МИД Азербайджана выразил соболезнования Бразилии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Бразилии.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Мы опечалены разрушениями и человеческими жертвами, вызванными наводнением в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этой катастрофы", - говорится в сообщении.

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