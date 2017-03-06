Замминистра иностранных дел Великобритании находится с визитом в Азербайджане

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, визит С. Макдональда приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

В ходе визита замминистра проведет встречи с рядом официальных лиц, в том числе в МИД Азербайджана.

Кроме того, С. Макдональд посетит Центр Гейдара Алиева и выступит с лекцией перед студентами Университета АДА. В ходе лекции он расскажет о "Брексите" и последствиях этого шага для Великобритании.