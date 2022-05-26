Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Норвегию

23-25 мая 2022 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев находился с рабочим визитом в Норвегии.

23-25 мая 2022 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев находился с рабочим визитом в Норвегии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита азербайджанский дипломат встретился с государственным секретарем МИД Норвегии Эйвидом Вадом Петерссоном, председателем постоянного комитета по иностранным делам и обороне норвежского парламента Ине Эриксен Сорейде, главой делегации норвежского парламента в ПАСЕ Ингьердом Схоу и вице-президентом компании Equinor Густаво Бакеро.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Норвегией, обладающих большим потенциалом в различных областях, были обсуждены процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также инициативы по налаживанию регионального сотрудничества.