Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, находящийся с визитом в Израиле, прочитал лекцию для исследователей и студентов Тель-Авивского университета.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов.

"Мы надеемся на расширение сотрудничества Тель-Авивского университета и Центра Моше Даяна с соответствующими учреждениями Азербайджана", - сказал посол.

Следует отметить, что Ф.Рзаев находится с визитом в Израиле.