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    Замминистра: Чем быстрее Армения выведет свои войска с оккупированных территорий, тем больше пользы это принесет региону

    Агрессия Армении в отношении Азербайджана стала одной из главных препятствий развитию страны

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Чем быстрее Армения осознает реальность и выведет свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, тем больше пользы это принесет региону". 

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая на презентации книги, посвященной 25-летию партнерства Азербайджана и ООН.

    Он отметил, что агрессия Армении в отношении Азербайджана стала одной из главных препятствий развитию страны.

    "К сожалению резолюции Совета безопасности ООН, призывающие к полному и немедленному выводу войск до сих пор не выполняются", - отметил Мамедгулиев, подчеркнув, что нагорно-карабахский конфликт может быть решен только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

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