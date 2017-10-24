Замминистра: Чем быстрее Армения выведет свои войска с оккупированных территорий, тем больше пользы это принесет региону

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Чем быстрее Армения осознает реальность и выведет свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, тем больше пользы это принесет региону".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая на презентации книги, посвященной 25-летию партнерства Азербайджана и ООН.

Он отметил, что агрессия Армении в отношении Азербайджана стала одной из главных препятствий развитию страны.

"К сожалению резолюции Совета безопасности ООН, призывающие к полному и немедленному выводу войск до сих пор не выполняются", - отметил Мамедгулиев, подчеркнув, что нагорно-карабахский конфликт может быть решен только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.