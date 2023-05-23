Замминистра иностранных дел Азербайджана выступил на конференции в Израиле

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев выступил на конференции "Видение и стратегия в эпоху неопределенности" в Израиле.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев выступил на конференции "Видение и стратегия в эпоху неопределенности", которая проходит в Израиле.

Как передает Report, замминистра, выступая на конференции в Герцлии, рассказал об азербайджано-израильских отношениях, которые носят стратегический характер.

Завтра Ф. Рзаев также выступит в Тель-Авивском университете на мероприятии, посвященном израильско-азербайджанским отношениям.

Согласно информации, здесь будут обсуждаться итоги Второй Карабахской войны и перспективы расширения сотрудничества и стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем.

Среди участников также посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, профессор Тель-Авивского университета Эйтан Янароджаг и доктор Брендон Фридман, директор по исследованиям Центра изучения Ближнего Востока и Африки им. Моше Даяна при Тель-Авивском университете, где и пройдет мероприятие.