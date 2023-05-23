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Замминистра иностранных дел Азербайджана выступил на конференции в Израиле

Замминистра иностранных дел Азербайджана выступил на конференции в Израиле Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев выступил на конференции "Видение и стратегия в эпоху неопределенности" в Израиле.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 13:03
Замминистра иностранных дел Азербайджана выступил на конференции в Израиле

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев выступил на конференции "Видение и стратегия в эпоху неопределенности", которая проходит в Израиле.

Как передает Report, замминистра, выступая на конференции в Герцлии, рассказал об азербайджано-израильских отношениях, которые носят стратегический характер.

Завтра Ф. Рзаев также выступит в Тель-Авивском университете на мероприятии, посвященном израильско-азербайджанским отношениям.

Согласно информации, здесь будут обсуждаться итоги Второй Карабахской войны и перспективы расширения сотрудничества и стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем.

Среди участников также посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, профессор Тель-Авивского университета Эйтан Янароджаг и доктор Брендон Фридман, директор по исследованиям Центра изучения Ближнего Востока и Африки им. Моше Даяна при Тель-Авивском университете, где и пройдет мероприятие.

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Версия на английском языке Deputy Foreign Minister of Azerbaijan speaks at conference in Israel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini İsrailə gedib

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