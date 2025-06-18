Замминистра: Азербайджан укрепляет торговые связи с Центральной Азией

Замминистра: Азербайджан укрепляет торговые связи со странами Центральной Азии

Торговые отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии активно укрепляются, демонстрируя устойчивый экономический рост во взаимных связях.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на открытии мероприятия "Многогранное сотрудничество Азербайджана и Туркменистана: достижения и перспективы" в Баку.

По словам дипломата, отношения Азербайджана со странами Центральной Азии занимают особое место в региональной политике страны. "Наши народы связывает многовековая история взаимоотношений. После обретения независимости наши государства развивают сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Между Азербайджаном и странами Центральной Азии установлены отношения стратегического партнерства", - сказал он.

Шарифов также подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов внешней политики Азербайджана является укрепление сотрудничества с тюркским миром.

"Азербайджан и Туркменистан сотрудничают также в гуманитарной и культурной сферах. Принято решение о проведении в 2025 году Дней культуры в обеих странах на взаимной основе. Одновременно большое внимание уделяется сотрудничеству в рамках международных организаций. Расширение диалога в рамках Организации тюркских государств открывает путь к развитию наших стран", - добавил замминистра.