Замглавы МИД РФ: Баку и Ереван сами определят, где и когда будет подписан мирный договор

Определение даты и места подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прерогативой самих этих государств.

Определение даты и места подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прерогативой самих этих государств.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Никто не вправе за них решать, когда это произойдет", - отметил Галузин.

При этом он напомнил, что "разумеется, мы не можем безучастно взирать на происходящее на Южном Кавказе". "Исторически Россия является одним из кавказских государств и к тому же единственной страной региона и мира, поддерживающей союзнические отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", - заметил он.

По словам дипломата, "исходим из того, что судьбу Южного Кавказа должны определять те, для кого он является общим домом". "Никто извне путь к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе не откроет", - добавил Галузин, отметив, что "ставка на "чудодейственную" западную помощь иллюзорна и опасна".

"Со своей стороны, прилагали и продолжаем прилагать усилия для содействия Азербайджану и Армении в выработке сбалансированного мирного договора, призванного внести незаменимый вклад в примирение двух соседних государств, в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе на долгосрочную перспективу", - дополнил Галузин.

Он отметил, что "российская переговорная площадка всегда в распоряжении наших союзников и партнеров". Галузин также напомнил, что "Баку и Ереван могут опереться на Консультативную региональную платформу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия с одной стороны, Россия, Иран, Турция - с другой)".