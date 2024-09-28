Замглавы МИД подчеркнул на совещании ОИС приверженность Азербайджана исламской солидарности

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на Ежегодном координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на Ежегодном координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, замминистра подчеркнул приверженность Азербайджана исламской солидарности, а также сотрудничеству с ОИС.

Были отмечены важность срочного урегулирования израильско-палестинского конфликта, который является одним из основных источников беспокойства исламского мира, на основе норм и принципов международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также последовательная гуманитарная поддержка Азербайджаном палестинского народа.

Замглавы МИД акцентировал внимание участников совещания на региональных инициативах Азербайджана по восстановительным работам и установлению мира.