Замглавы МИД подчеркнул на совещании ОИС приверженность Азербайджана исламской солидарности

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на Ежегодном координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
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Были отмечены важность срочного урегулирования израильско-палестинского конфликта, который является одним из основных источников беспокойства исламского мира, на основе норм и принципов международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также последовательная гуманитарная поддержка Азербайджаном палестинского народа.
Замглавы МИД акцентировал внимание участников совещания на региональных инициативах Азербайджана по восстановительным работам и установлению мира.