О нас

Замглавы МИД подчеркнул на совещании ОИС приверженность Азербайджана исламской солидарности

Замглавы МИД подчеркнул на совещании ОИС приверженность Азербайджана исламской солидарности Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на Ежегодном координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Внешняя политика
28 сентября 2024 г. 04:16
Замглавы МИД подчеркнул на совещании ОИС приверженность Азербайджана исламской солидарности

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов выступил на Ежегодном координационном совещании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, замминистра подчеркнул приверженность Азербайджана исламской солидарности, а также сотрудничеству с ОИС.

Были отмечены важность срочного урегулирования израильско-палестинского конфликта, который является одним из основных источников беспокойства исламского мира, на основе норм и принципов международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также последовательная гуманитарная поддержка Азербайджаном палестинского народа.

Замглавы МИД акцентировал внимание участников совещания на региональных инициативах Азербайджана по восстановительным работам и установлению мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоElnur Məmmədov İƏT toplantısında Azərbaycanın İslam həmrəyliyinə sadiqliyini vurğulayıb

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi