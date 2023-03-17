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Замглавы МИД Азербайджана проинформировал делегатов стран-членов ОИС о провокациях Армении

Замглавы МИД Азербайджана проинформировал делегатов стран-членов ОИС о провокациях Армении Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках участия в 49-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мавритании встретился с представителями стран-членов организации и проинформировал их о провокациях
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 22:56
Замглавы МИД Азербайджана проинформировал делегатов стран-членов ОИС о провокациях Армении

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев в рамках участия в 49-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мавритании встретился с представителями стран-членов организации и проинформировал их о провокациях Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В рамках визита замминистра Ф.Рзаев встретился с министром иностранных дел Мавритании Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом, министром иностранных дел Буркина-Фасо Оливией Руамба, генеральным директором Исламской Организации по безопасности пищевых продуктов Ерланом Байдаулетом, заместителем секретаря МИД Омана по дипломатическим вопросам шейхом Халифой бин Али Бин Исой аль Харти, а также с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абширом Омаром Хурусе.

В ходе встреч были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения. Подчеркнута важность повышения интенсивности официальных контактов на высоком уровне и двусторонних политических консультаций.

Противоположные стороны были проинформированы об инициативах, посвященных проблеме постпандемического глобального восстановления, выдвинутых Азербайджаном в рамках председательства в ДН.

Заместитель министра высоко оценил постоянную поддержку, оказываемую территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС) в период членства нашей страны.

В ходе встреч была предоставлена подробная информация об агрессии Армении против Азербайджана на протяжении почти 30-летнего периода, текущем состоянии мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, а также о провокациях, минной угрозе Армении в регионе.

До сведения собеседников были доведены сведения о восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, транспортных и коммуникационных проектах, реализуемые в регионе по инициативе и с участием Азербайджана, были подчеркнуты возможности сотрудничества в этих направлениях.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi İƏT-ə üzv olan ölkə nümayəndələrini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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