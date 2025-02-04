Замглавы МИД Азербайджана прибыл с визитом в Сомали

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев прибыл с визитом в Сомали.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев прибыл с визитом в Сомали.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Сомали в Турции в социальной сети X.

“Государственный министр иностранных дел Сомали Али Омар и посол-нерезидент Сомали в Азербайджане Фатхудин Али Мохамед сегодня в международном аэропорту в Могадишо встретились с высокопоставленной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчыном Рафиевым", - говорится в публикации.

В ходе двухдневного визита в Могадишо азербайджанская делегация проведет встречи с различными должностными лицами и обсудит многочисленные темы, представляющие взаимный интерес для двух стран.