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Замглавы МИД Азербайджана прибыл с визитом в Сомали

Замглавы МИД Азербайджана прибыл с визитом в Сомали Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев прибыл с визитом в Сомали.
Внешняя политика
4 февраля 2025 г. 13:21
Замглавы МИД Азербайджана прибыл с визитом в Сомали

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев прибыл с визитом в Сомали.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Сомали в Турции в социальной сети X.

“Государственный министр иностранных дел Сомали Али Омар и посол-нерезидент Сомали в Азербайджане Фатхудин Али Мохамед сегодня в международном аэропорту в Могадишо встретились с высокопоставленной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчыном Рафиевым", - говорится в публикации.

В ходе двухдневного визита в Могадишо азербайджанская делегация проведет встречи с различными должностными лицами и обсудит многочисленные темы, представляющие взаимный интерес для двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısının müavini Somalidə səfərdədir

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