Замглавы МИД Азербайджана: За 10 лет Тюркский совет доказал, что является успешной платформой

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/1b7410618a92efe529d89d294ea14c1d/8499ae44-1362-4619-bb96-72bdfd3c1cce_292.jpg

За 10 лет Тюркский совет доказал, что является успешной платформой, сыгравшей большую роль в обеспечении региональной безопасности и его стабильного развития.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов заявил на организованной Центром анализа международных отношений конференции, посвященной 10-летию подписания Нахчыванского соглашения.

"Азербайджан придает большое значение интеграции с тюркским миром. С этой точки зрения деятельность Тюркского совета является крайне важной и весьма эффективной. Надеемся, что его деятельность и в дальнейшем будет содействовать достижению поставленных совместных целей",- заявил замминистра.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.