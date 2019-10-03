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Замглавы МИД Азербайджана: За 10 лет Тюркский совет доказал, что является успешной платформой

Замглавы МИД Азербайджана: За 10 лет Тюркский совет доказал
© Report / Elchin Murad

За 10 лет Тюркский совет доказал, что является успешной платформой, сыгравшей большую роль в обеспечении региональной безопасности и его стабильного развития. 

Как сообщает Report, об этом заместитель министра  иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов заявил на организованной Центром анализа международных отношений конференции, посвященной 10-летию подписания Нахчыванского соглашения. 

"Азербайджан придает большое значение интеграции с тюркским миром. С этой точки зрения деятельность Тюркского совета является крайне важной и весьма эффективной. Надеемся, что его деятельность и в дальнейшем будет содействовать достижению поставленных совместных целей",- заявил замминистра.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

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