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Замглавы МИД Азербайджана посетит Грузию

Замглавы МИД Азербайджана посетит Грузию
© Report / Firi Salim

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев посетит Грузию.

Как сообщает местное бюро Report, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам министра, М.Мамедгулиев примет участие 11-12 июля в международной конференции в Батуми, посвященной 10-летию программы Европейского Союза "Восточное партнерство".

Д.Залкалиани сказал, что в конференции примут участие председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и восемь министров иностранных дел, представляющих страны ЕС и страны-партнеры.

Высокопоставленные гости оценят программу "Восточное партнерство" и обсудят существующие проблемы и перспективы дальнейшего сотрудничества на 2020 год.

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