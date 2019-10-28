Заместитель премьера: Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с Чехией

Сотрудничество Чехии с Азербайджаном в будущем будет только процветать.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт на мероприятии, посвященном Дню независимости Чехии.

Посол отметил, что позитивной динамике в отношениях способствуют и взаимные визиты, в том числе на парламентском уровне.

"Возобновление проведения заседаний межправительственной комиссии после определенной паузы поднимет на новый уровень качество нашего сотрудничества в экономической сфере. Чехия продолжит участие в проектах по модернизации экономики Азербайджана", - отметил посол.

По словам М. Экерта, Чехия заинтересована и сотрудничестве с Азербайджаном в гуманитарной и образовательной сферах.

Первый Заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов в свою очередь, поздравив чешский народ с праздником, подчеркнул, что Азербайджан "придает большое значению развитию сотрудничества с Чехией по всем сферам".

"Можно заявить с уверенностью, что взаимное сотрудничество между нашими странами развиваются по нарастающей. Визиты президента Ильхама Алиева в Чехию и визиты Милоша Земана в Азербайджан являются показателями высокого уровня отношений и существующего двустороннего политического сотрудничества",- заявил первый заместитель премьер-министра.

Он отметил, что азербайджанская с сторона высоко ценит деятельность посольства Чехии в Азербайджане, направленную на укрепление двустороннего сотрудничества.