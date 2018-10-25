Заместитель председателя Госдумы: Отношения России и Азербайджана развиваются очень динамично

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Отношения России и Азербайджана развиваются очень динамично по ряду направлений.

Об этом Report заявил заместитель председателя Госдумы России Сергей Неверов.

"Отношения России и Азербайджана развиваются динамично и по многим направлениям; от политических связей до культурных. Это говорит о том, что у нас очень много общего. И необходимо сделать так, чтобы все эти партнерские отношения были выгодны каждой из стран", - отметил он.

Заместитель председателя Госдумы подчеркнул, что в данном случае важен личностный фактор: "Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев являются очень влиятельными фигурами в мире. И наши совместные усилия приводят к решениям, необходимым для стабилизации ситуации в мире".