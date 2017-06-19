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    Заместитель министра культуры и исламской ориентации Ирана посетит Азербайджан

    В состав делегации войдут руководители и представители ряд СМИ Ирана, а также бывший пресс-секретарь МИД страны

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра культуры и исламской ориентации Ирана по вопросам медиа Гусейн Интизами на следующей неделе посетит Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, замминистра прибудет в Баку 1 июля.

    В ходе визита, замминистра проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, руководителями медиа организаций, а также с азербайджанскими журналистами.

    В состав делегации войдут руководители и представители ряда СМИ Ирана, а также бывший пресс-секретарь МИД страны Гамидрза Асафи.

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