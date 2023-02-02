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Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов посетил Нидерланды

Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов посетил Нидерланды С 31 января по 1 февраля состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Королевство Нидерландов.
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 21:42
Заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов посетил Нидерланды

С 31 января по 1 февраля состоялся рабочий визит заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в Королевство Нидерландов.

Как сообщает Report, в рамках визита, 1 февраля заместитель министра Эльнур Мамедов встретился с заместителем генерального директора по политическим вопросам министерства иностранных дел Нидерландов Эрикой Схоутен.

В ходе встречи Схоутен осудила совершенный 27 января акт вооруженного нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и выразила соболезнования семье сотрудника посольства, погибшего в результате инцидента. При этом она подчеркнула важность обеспечения безопасности дипломатических представительств.

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Версия на азербайджанском языке Xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Niderlandda səfərdə olub

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