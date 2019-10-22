Заместитель Ким Чен Ына отправился в Азербайджан

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Делегация КНДР отбыла из Пхеньяна в Баку для участия на XVIII саммите Движения неприсоединения.

Как передает Report со ссылкой на Центральное Телеграфное Агентство Кореи (ЦТАК), делегацию возглавляет заместитель председателя Государственного совета КНДР, председатель Президиума Верховного Народного Собрания Чхве Рён Хэ.

Отметим, что главой Госсовета КНДР является Ким Чен Ын.

XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.