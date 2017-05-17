Замглавы МИД Азербайджана: Если не будет замечаний, мы начнем переговоры с ЕС по отмене виз

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София. 17 мая. REPORT.AZ/ "Мы с Евросоюзом 1-2 года назад подписали документ об упрощении визового режима и реадмиссии. Сейчас исполнение этого документа под мониторингом".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сообщил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Он отметил, что в скором времени состоится третья встреча Руководящего комитета с участием сторон. По словам замминистра, на встрече обсудят пути решения визового вопроса между Азербайджаном и Евросоюзом.

М.Мамедгулиев полагает, что имеются несколько моментов, которые нужно устранить: "Я бы хотел, чтобы после третьей встречи все эти вопросы были решены, и между Азербайджаном и Евросоюзом больше не было взаимных замечаний. Если не будет замечаний, мы начнем диалог, переговоры с ЕС по отмене виз. Переговоры будут связаны с исполнением плана действий, который они подготовят. После выполнения нами этого плана действий мы можем полностью отменить визы и перейти к безвизовому режиму. Это обязательно случится, но требуется определенное время".