Заместитель генсека ООН: Бакинский форум - важная платформа на фоне глобальных потрясений

Бакинский Глобальный форум - важная платформа на фоне потрясений, которые переживает мир.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) Винни Бьяньима на открытии 11-го Глобального Бакинского форума.

По ее словам, устаревшая система международных отношений больше не может защитить мир от угроз.

"Наш мир переживает многочисленные потрясения, и устаревшая система не способна на них реагировать. Поэтому для того, чтобы обезопасить нашу планету, нужны масштабные изменения. Неравенство между обществами растет. В этой связи Бакинский Глобальный форум - важная платформа", - сказала Бьяньима.