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Заместитель генсека ООН: Бакинский форум - важная платформа на фоне глобальных потрясений

Заместитель генсека ООН: Бакинский форум - важная платформа на фоне глобальных потрясений
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 11:57
Заместитель генсека ООН: Бакинский форум - важная платформа на фоне глобальных потрясений

Бакинский Глобальный форум - важная платформа на фоне потрясений, которые переживает мир.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) Винни Бьяньима на открытии 11-го Глобального Бакинского форума.

По ее словам, устаревшая система международных отношений больше не может защитить мир от угроз.

"Наш мир переживает многочисленные потрясения, и устаревшая система не способна на них реагировать. Поэтому для того, чтобы обезопасить нашу планету, нужны масштабные изменения. Неравенство между обществами растет. В этой связи Бакинский Глобальный форум - важная платформа", - сказала Бьяньима.

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Версия на английском языке UNAIDS Executive Director: ‘The outdated system can no longer protect our world from threats’
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini: Artıq köhnəlmiş sistem dünyamızı təhlükələrdən qoruya bilmir

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