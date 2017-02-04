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    Заместитель генпрокурора Украины: Расследование преступлений против азербайджанцев продолжается - ЭКСКЛЮЗИВ

    Генпрокурор Луценко в ходе визита в Азербайджан проинформирует о продвижениях в этом деле

    Киев. 4 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель генерального Прокурора Украины Евгений Енин прокомментировал ситуацию с продвижением расследований преступлений против азербайджанцев.

    Как сообщил Е.Енин украинскому бюро Report, вопрос расследований преступлений против азербайджанцев находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

    "Насколько мне известно, в ближайшее время планируется визит Юрия Луценко в Азербайджан, в ходе которого мы проинформируем наших азербайджанских коллег о продвижениях в деле, которые нам удалось сделать. Мы и дальше будем продвигаться в работе до установления истины в этом деле и по другим вопросам, которые нам поставили наши азербайджанские коллеги", - рассказал Е.Енин. 

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