Заместитель генпрокурора Украины: Расследование преступлений против азербайджанцев продолжается - ЭКСКЛЮЗИВ

Киев. 4 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель генерального Прокурора Украины Евгений Енин прокомментировал ситуацию с продвижением расследований преступлений против азербайджанцев.

Как сообщил Е.Енин украинскому бюро Report, вопрос расследований преступлений против азербайджанцев находится на личном контроле генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Насколько мне известно, в ближайшее время планируется визит Юрия Луценко в Азербайджан, в ходе которого мы проинформируем наших азербайджанских коллег о продвижениях в деле, которые нам удалось сделать. Мы и дальше будем продвигаться в работе до установления истины в этом деле и по другим вопросам, которые нам поставили наши азербайджанские коллеги", - рассказал Е.Енин.