Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Сахиру Шамшаду Мирзе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Глубоко опечален известием о гибели группы военнослужащих братского Пакистана в результате коварно совершенного террористического акта в районе Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на границе Пакистана с Афганистаном. Выражаем соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, разделяем горе их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям и просим у Аллаха терпения", - говорится в тексте соболезнования.