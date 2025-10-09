Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:50
    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов направил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Пакистана Сахиру Шамшаду Мирзе.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    "Глубоко опечален известием о гибели группы военнослужащих братского Пакистана в результате коварно совершенного террористического акта в районе Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на границе Пакистана с Афганистаном. Выражаем соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, разделяем горе их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям и просим у Аллаха терпения", - говорится в тексте соболезнования.

    Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verib
    Azerbaijan Minister of Defense extends condolences to Pakistani side

