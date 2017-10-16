Закир Гасанов провел обсуждения с начальником Генштаба ВС Грузии

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Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майором Владимиром Чачибаиа.

Как сообщает Report, на встрече В.Чачибаиа заявил о развитии дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией и постоянном расширении отношений между Вооруженными силами.

Он отметил об активном участии азербайджанских военнослужащих в учениях, учебных и образовательных процессах. Начальник Генштаба заявил о заинтересованности своей страны в военном сотрудничестве с Азербайджаном. В.Чачибаиа особо отметил поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана подчеркнул, что дружественные связи между двумя странами также играют важную роль в углублении и укреплении отношений. З.Гасанов сказал, что Азербайджан придает важное значение военному сотрудничеству с соседней и дружественной Грузией.

Затем обсудили другие представляющие взаимный интерес вопросы.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.