Закир Гасанов проинформировал британского министра о ситуации в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о ситуации на азербайджано-армянской границе.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о ситуации на азербайджано-армянской границе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов дал подробную информацию о работе, проделанной под руководством Верховного главнокомандующего на освобожденных территориях, а также о ситуации в Карабахской экономической зоне и на азербайджано-армянской государственной границе.

30 марта Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром вооруженных сил Великобритании, членом британского парламента Джеймсом Хиппи.