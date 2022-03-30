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Закир Гасанов проинформировал британского министра о ситуации в Карабахе

Закир Гасанов проинформировал британского министра о ситуации в Карабахе Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о ситуации на азербайджано-армянской границе.
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 15:30
Закир Гасанов проинформировал британского министра о ситуации в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о ситуации на азербайджано-армянской границе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов дал подробную информацию о работе, проделанной под руководством Верховного главнокомандующего на освобожденных территориях, а также о ситуации в Карабахской экономической зоне и на азербайджано-армянской государственной границе.

30 марта Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром вооруженных сил Великобритании, членом британского парламента Джеймсом Хиппи.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov informs UK Minister Heappey about situation in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov britaniyalı naziri Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb

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