Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разные периоды демонстрировал формулы, которые могли бы стать основой для спасения Украины.

Об этом в беседе с Report заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж.

По его словам, мирный план по Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, сегодня является одной из ключевых тем международной повестки.

"Во время своего второго срока Трамп сосредоточил усилия на прекращении российско-украинской войны и задействовал все доступные рычаги влияния. С одной стороны, он добился активного финансирования военных действий со стороны ЕС, с другой - усилил экономическое давление. Эти условия вынуждены были принять как страны НАТО, так и Украина", - сказал депутат.

Захид Орудж отметил, что последние операции в Покровске и Купянске значительно усилили позиции России, тогда как сама Украина оказалась объектом торга между Западом и Москвой. "Президент Владимир Зеленский, столкнувшись с внутренними кризисами, обратился к гражданам и международному сообществу, заявив, что предложенный временный мир или перемирие из двадцати восьми пунктов является крайне жестким. Его подписание фактически ставит под вопрос сохранение Украины на политической карте в прежнем виде", - подчеркнул он.

По словам парламентария, происходящее вновь демонстрирует значение победы, которую Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева одержал в Карабахе. "Эта победа досталась высокой ценой. Нам не оказывали поддержки ни во время справедливой войны, ни на этапе восстановления освобожденных территорий. В нашей стране искренне сочувствуют украинскому народу, который сражается за свою родину. После победы Азербайджан ведет масштабное строительство и восстановление, опираясь исключительно на собственные ресурсы и силу своего народа", - сказал он.

Захид Орудж добавил, что президент Ильхам Алиев в разные периоды фактически демонстрировал формулы спасения и для Украины. "Азербайджанский народ и весь тюркский мир, оценивая значение одержанной победы, должны ясно осознавать ее масштаб. Формула мира, предложенная Украине, принципиально отличается от той формулы, которую Азербайджан смог реализовать благодаря своей победе", - подытожил депутат.