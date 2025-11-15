Захид Джафаров: Депортация азербайджанцев из Армении является геноцидом

В результате геноцида, совершенного под видом депортации, армяне осуществили этническую чистку и создали в Армении моноэтническое государство.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА) и председатель юридической комиссии общины Захид Джафаров.

Он отметил, что выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на мероприятии в связи с 80-летием создания НАНА стало для ОЗА руководством к действию:

"Эта речь показала, что возвращение (азербайджанцев - ред.) в Западный Азербайджан является одним из приоритетов Азербайджанского государства. Совершенное (на территории нынешней Армении - ред.) против западных азербайджанцев следует называть геноцидом, поскольку все эти действия были направлены ​​на этническую чистку".

Джафаров подчеркнул, что азербайджанцы не являлись малочисленной этнической группой, проживавшей в Западном Азербайджане. "Мы были жителями этой территории с ярко выраженной национальной идентичностью. Геноцид, совершенный армянами, включал в себя не только физическое, но и моральное уничтожение. Уничтожение национальной идентичности опаснее физического уничтожения. Уничтожение памятников азербайджанского культурного наследия было не чем иным, как культурным геноцидом. Все преступления, отраженные в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, были совершены армянами против азербайджанцев".