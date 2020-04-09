Захарова: Россия не признает независимость Нагорного Карабаха

Нагорно-карабахское урегулирование не зависит каким-либо образом от так называемых "выборов", проведенных на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе 31 марта.

Как сообщает Report, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

"РФ не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается Минская группа ОБСЕ".

"При этом не считаем, что ход дальнейшего процесса мирного урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия", - указала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" были резко осуждены и не приняты международной общественностью.