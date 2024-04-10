Захарова: Россия готова оказать содействие процессу делимитации армяно-азербайджанской границы

Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами.

Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, необходимые механизмы для установления устойчивого мира и процветания в регионе есть: "Это в первую очередь комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. РФ всегда готова содействовать в поиске решений, в том числе и в делимитации армяно-азербайджанской границы".