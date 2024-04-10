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Захарова: Россия готова оказать содействие процессу делимитации армяно-азербайджанской границы

Захарова: Россия готова оказать содействие процессу делимитации армяно-азербайджанской границы Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами.
Внешняя политика
10 апреля 2024 г. 14:55
Захарова: Россия готова оказать содействие процессу делимитации армяно-азербайджанской границы
Мария Захарова

Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, необходимые механизмы для установления устойчивого мира и процветания в регионе есть: "Это в первую очередь комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. РФ всегда готова содействовать в поиске решений, в том числе и в делимитации армяно-азербайджанской границы".

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Версия на английском языке Moscow says Russia ready to assist border delimitation process between Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Moskva: Ermənistanla Azərbaycana sərhədlərin müəyyənləşməsində kömək etməyə hazırıq

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