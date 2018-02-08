Захарова: Региональные трехсторонние форматы c участием России и Азербайджана создаются, исходя из необходимости

Москва. 8 февраля. REPORT.AZ/ Создание подобных форматов зависит от потребностей и решения вопросов в международных отношениях.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос корреспондента российского бюро Report об эффективности трехсторонних встреч Россия-Азербайджан-Турция и Россия-Азербайджан-Иран.

"Это форматы, которые возникают, исходя из необходимости. Существует масса других форматов - и тройки, и пятерки, и шестерки, и двадцатки. Это просто инструмент, который в данном случае необходим для решения того или иного вопроса. Это такая прагматическая целесообразность", - заявила М.Захарова.

По ее словам, в случае если подобные форматы действительно добьются своих целей, исчерпав себя, то они будут "вписаны золотыми буквами" в историю международных отношений.