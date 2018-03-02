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    Захарова: Отсутствие посла не сказывается на российско-азербайджанских отношениях

    Официальный представитель МИД: Российско-азербайджанские отношения развиваются, идет работа© Report

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Ротация посла в Баку является естественным процессом.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вопрос о назначении нового посла России в Азербайджан.

    "Определенность в назначении послов Российской Федерации вносит президент России. Соответствующие указы публикуются на сайте президента. Это полностью его прерогатива", - заявила М.Захарова.

    По ее словам, российско-азербайджанские отношения развиваются, идет работа.

    "Наше посольство в Баку работает, поддерживаются контакты в Москве с нашими азербайджанскими коллегами", - добавила она.

    Представитель МИД указала, что ротация посла является "естественным процессом".

    "Это не отражается на наших связях и наших контактах с азербайджанскими коллегами", - резюмировала М.Захарова.

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