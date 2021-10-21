Захарова: Москва выступает за скорейший запуск формата "3+3"

"Формат "3+3" был предложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции. Россия эту инициативу поддержала".

"Формат "3+3" был предложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции. Россия эту инициативу поддержала".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества точно отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. Запуск этого механизма способствует повышению доверия между государствами, урегулированию противоречий", - заявила Захарова.

По ее словам, ряд западных государств, в первую очередь США, пытаются помешать некоторым процессам и "вставить палки в колеса".

При этом официальный представитель МИД России отметила, что Москва ориентируется на скорейший запуск данного механизма, учитывая интересы всех сторон.