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МИД РФ: Отслеживаем начало практической фазы работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

МИД РФ: Отслеживаем начало практической фазы работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией Мы отслеживаем начало практической фазы работы по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Она имеет важное значение для работы и региональной стабильности.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 16:02
МИД РФ: Отслеживаем начало практической фазы работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
Мария Захарова

Отслеживаем начало практической фазы работы по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией. Она имеет важное значение для региональной стабильности.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Официальный представитель МИД отметила, что российская сторона поддерживает урегулирование всех делимитационных вопросов исключительно политико-дипломатическими методами: "Исходим из того, что договоренности должны носить устойчивый, сбалансированный, взаимоприемлемый характер и служить основой для достижения прочного мира в регионе".

По ее словам, Москва подтверждает готовность регулярно оказывать сторонам консультативное содействие по делимитации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

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Версия на английском языке MFA: Russia monitoring start of Azerbaijan-Armenia border delimitation practical phase
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə işlərin praktiki mərhələsinin başlanılmasını izləyirik

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