Посол: За последние 25 лет Азербайджан, Турция и Грузия успешно реализовали совместные проекты

"Азербайджан, Турция и Грузия за последние 25 лет реализовали проекты, которые играют важную роль не только в экономическом развитии наших стран, но и мира в целом".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в ходе своего выступления на 8-м Международном каспийском энергетическом форуме в Тбилиси сказала посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

Посол отметила, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие региональные проекты играют важную роль не только для развития региона, но и Европы: "Раньше при реализации этих проектов мы не учитывали Китайскую Народную Республику и некоторые другие развитые государства. Но сегодня Китай и другие крупные державы присоединяются к этому проекту, что подтверждает, насколько важны наши совместные усилия и то, что мы делаем".

Ф.Язган подчеркнула, что особое внимание следует уделять вопросам безопасности, чтобы сделать проекты более прибыльными и стимулировать рост благосостояния наших народов: "С другой стороны, в центре внимания должен быть и человеческий капитал. Развитие человеческого капитала благотворно отразится и на развитии наших народов и государств".