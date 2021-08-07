Юрий Юзич: Важно создать систему молодежного обмена между Украиной и Азербайджаном

Интервью Восточно-Европейского бюро Report с председателем ведущей украинской Национальной скаутской организации "Пласт", историком Юрием Юзичем.

Интервью Восточно-Европейского бюро Report с председателем ведущей украинской Национальной скаутской организации "Пласт", историком Юрием Юзичем.

- Расскажите о возглавляемой Вами организации и ее деятельности?

- В нашей стране действует несколько скаутских организаций. Национальная скаутская организация Украины "Пласт" является крупнейшей молодежной организацией в нашей стране и на всем постсоветском пространстве. После революции в Украине стали образовываться молодежные группы, и я помогал в качестве эксперта. Несколько лет назад мы создали объединенную молодежную организацию, сейчас она называется Национальное украинское молодежное объединение. Я состою в правлении этой организации, являясь одним из тех, кто занимается молодежной политикой, и созданием молодежных организаций в стране.

- Как Вы оцениваете молодежное движение в Украине? Какой, на Ваш взгляд, вклад может внести молодежь в жизнь обновляющейся Украины? Какова роль молодежного движения во внутренней жизни страны и международных отношениях?

- После распада Советского Союза, где данному вопросу уделялось пристальное внимание, практически не существовало инфраструктуры, позволяющей молодежному движению, деятельной молодежи объединяться и продвигать свои инициативы, предлагать и претворять в жизнь свои идеи. Такое присуще не только Украине, но всему постсоветскому пространству в целом. Так, скажем, в Украине максимум 2 процента молодежи участвуют в деятельности молодежных организаций. По оценкам экспертов, это порядка 30 тысяч молодых людей. Но это очень низкий показатель для Украины, где закон относит к категории молодежи людей в возрасте от 14 до 35 лет, всего около 10,5 миллионов молодых людей. В этом и состоит одна из причин вялой молодежной политики, да и любой другой политики в нашей стране. Поэтому мы и движемся медленно в направлении Европы.

В настоящее время наша организация насчитывает чуть более 10 тысяч членов. Мы представлены во всех без исключения регионах. Наши сотрудники работают с детьми во всех областных центрах. Однако с сожалением должен отметить, что в сельской местности вообще нет молодежных организаций. "Пласт" прилагает все усилия для привлечения молодежи. Не сидит сложа руки и Национальное украинское молодежное объединение. Если "Пласт" объединяет более 150 местных организаций по всей стране, то в это объединение входят 600-700 таких организаций.

В наследие от СССР нам досталась советская инфраструктура, и, к сожалению, она работает так же, как и в 80-90-е годы прошлого века. Поэтому еще до революции мы с друзьями из других организаций, обратившись к данной сфере, взялись за законотворческие инициативы. Это было довольно сложно. Хотя после революции законопроект уже был подготовлен, парламент поначалу не хотел принимать его. А сейчас, к счастью, у нас уже есть новый закон о молодежи. На днях президент Владимир Зеленский подписал новый указ, утвердив дату Международного дня молодежи - 12 августа. Сейчас этот день будет отмечаться и в нашей стране.

За последние четыре года в стране было создано более 300 молодежных центров.

Хочу затронуть две важные проблемы. Количество центров и сотрудников в нашей стране невелико. Очень важно, чтобы молодые люди были услышаны. Cовременная молодежь идет в ногу со временем и ее предложения не следует игнорировать.

Еще одним важным аспектом является недостаток средств, выделяемых на молодежную политику. Так, например, в европейских странах на каждого молодого человека, в среднем, выделяется 40 евро в месяц. А в Украине эта цифра составляет 10 гривен, то есть даже не 1 евро. Поэтому молодежь покидает страну. В новом законе о молодежи нами были указаны новые пути поддержки молодежи. Предусмотрено создание Молодежного фонда. Фонд предназначен для аккумуляции и эффективного использования государственных и негосударственных средств, которые могут быть направлены на реализацию молодежной политики.

"Пласт" разработал три программы по работе с детьми. Первая программа предполагает работу с детьми до 6 лет. Вторая программа охватит детей от 6 до 11 лет. Должен признать, что это самая трудная программа. В Киеве, например, этой программой пользуются 500 детей. Одним из ключевых моментов программы является задействование волонтеров. Третья программа предусмотрена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она охватывает 4,5 тысяч молодых людей данной возрастной группы. Они распределены по 135 группам. Это наш самый большой актив. Хочу особо отметить, что среди депутатов есть участники программ "Пласта" и лица, занимавшие высокие посты в нашей организации.

- Как на выборах, так и в ходе кадровых реформ, проводимых в административных органах Украины, как видно, предпочтение отдается молодежи. В какой степени члены Вашей организации участвуют в этом процессе?

- Примерно 50-60 представителей нашей организации являются депутатами. Мы представлены не только в парламенте, но и в органах самоуправления. Мы видим свою миссию в формировании нового украинского общества и государства путем надлежащего воспитания молодежи. Активисты "Пласта" участвуют, главным образом, в социально ориентированных проектах, таких как, скажем, информирование о вреде курения.

Цель "Пласта" вовсе не в каких-то политических преобразованиях, а в подготовке кадров. Мы помогаем людям и преданны Украине. Это наши основные ценности, объединяющие людей. Опираясь на эти ценности, молодые люди из различных партий создают инновации. Воспитанники "Пласта" ведут преобразования как на местном, так и на государственном уровне. Однако, чтобы эта деятельность была более социально значимой и объемной, нужно расширить нашу организацию до как минимум 40 тысяч членов. Обычно в рядах скаутских организаций состоит 1-2% от общей численности населения. То есть, примерно, 500 тысяч человек. Но нынешние цифры весьма и весьма малы. Мы стремимся увеличить численность членов нашей организации. Так, в областях созданы коммунальные ресурсные центры для воспитания молодежи, организации лагерей. А в нескольких регионах мы ведем агитацию для создания подобных центров. Правильное ведение дела позволит в ближайшие 10-20 лет достичь уровня 100 тысяч членов. Но пока моя мечта - увидеть 40-тысячную "армию" скаутов. В Восточной Европе можно назвать крупными лишь две скаутские организации. Это польская организация, в составе которой 100-120 тысяч скаутов и чешская - с 60-ю тысячами скаутами. Далее следуем мы и венгры.

- В Украине проживает значительное число азербайджанской молодежи. Как Ваша организация сотрудничает с ними? Ведется ли совместная работа?

- К сожалению, наше сотрудничество ниже нуля. Как известно, мы находимся в состоянии войны, в нашей стране действуют российские спецслужбы. Они разными путями пытаются воспрепятствовать украинской молодежи выйти в мир. Действующая в нашей стране российская организация "Прокси", хоть и позиционирует украинские ценности, но фактически это противоборствующая структура, являющаяся пережитком советской эпохи. Их целью является предотвращение доступа украинской молодежи к международному молодежному движению. Эта политика ведется еще с 90-х годов прошлого века. Впрочем, эта отдельная тема. Я очень уважаю Азербайджан, азербайджанский народ. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с азербайджанскими организациями.

- Каковы перспективы сотрудничества между азербайджанской и украинской молодежью, что можно предложить в этом контексте?

- Насколько я осведомлен о происходящем в молодежной политике Азербайджана, полагаю, мы можем предложить экспертную помощь. В молодежной политике и нашей страны, и вашей, как, собственно, и других стран Восточной Европы, некогда входивших в Советский Союз, применялись постсоветские стандарты. Но после Майдана у нас было много новшеств в этой области, мы стали ближе к Европе.

Я не просто так упомянул об экспертном содействии. Одно дело, когда приезжают эксперты, скажем, из Германии или другой страны, и стремятся воплотить свои ценности, то есть продвигать гендерную тему, права сексуальных меньшинств, а другое дело - когда содействуют те, кто знаком с национальными ценностями.

Еще в 2014 году мы не имели ничего. Имеющееся сейчас было наработано за последние годы. Сейчас у нас сотни центров. А с возможностями Азербайджана, которые он в состоянии направить на реализацию молодежной политики, этого можно достичь еще быстрее. Мы смогли построить инфраструктуру за счет небольших грантов иностранных государств.

На мой взгляд, важно создать систему молодежного обмена между Украиной и Азербайджаном, вообще, это было бы здорово. У нас налажены связи с Польшей. Если бы между министерствами наших стран было подписано соглашение о сотрудничестве, и азербайджанская делегация приехала бы в Украину, они бы воочию увидели, как у нас обстоят дела. Так было бы проще определить, какой опыт может оказаться полезным.