Юрий Гусев: Украина решительно осуждает репрессивные действия против азербайджанцев в Екатеринбурге

Украина решительно осуждает репрессивные действия направленные против азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге.

Украина решительно осуждает репрессивные действия против азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины Юрий Гусев.

"Нападение российских властей на азербайджанцев в Екатеринбурге - это не просто инцидент, а проявление системного насилия, подпитываемого безнаказанностью и презрением к человеческой жизни. Россия, годами нарушающая международное право, развязавшая захватническую войну против Украины, преследующая собственных граждан за политические убеждения, направляет репрессивный аппарат и против граждан других государств", - отметил посол.

Он также подчеркнул, что произошедший акт неправомерного насилия со стороны российских силовых структур вызвал справедливую реакцию азербайджанского МИД и общественности страны.

"Такая реакция не только логична, но и необходима в условиях, когда права национальных меньшинств в современной России систематически нарушаются, а произвол силовиков стал нормой", - сказал он.

Гусев напомнил, что Украина уже много лет сталкивается с российской агрессией, проявляющей себя в преступных действиях различного характера, и призвал народы Украины и Азербайджана оказывать взаимную поддержку. Он также призвал международное сообщество отреагировать на произошедший акт насилия по отношению к пострадавшим азербайджанцам.

"Мир должен отреагировать на это преступление. Молчание лишь способствует безнаказанности. Необходимо усиливать политическое, дипломатическое и санкционное давление на Москву, чтобы подобные трагедии не повторялись - ни в Екатеринбурге, ни в Киеве, ни где-либо ещё", - подытожил он.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

В Екатеринбурге вчера состоялся суд в отношении 6 задержанных, в отношении трех из них вынесена мера пресечения в виде ареста на 22 дня, в отношении трех - на три дня. Все шестеро не признали своей вины.