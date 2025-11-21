Юрий Гусев: Украина ценит помощь Азербайджана и взаимную поддержку суверенитета

Украину и Азербайджан объединяют общие исторические вызовы и неизменная поддержка принципов территориальной целостности и суверенитета.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева по случаю Дня Достоинства и Свободы Украины.

"Мы высоко ценим помощь Азербайджана Украине и взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга", - подчеркнул дипломат.

Посол подчеркнул, что несмотря на военные действия в Украине, сотрудничество Киева и Баку динамично развивается.

"Общим приоритетом остается взаимное укрепление торгово-экономических связей. Актуальный рост объемов экспорта украинских товаров в Азербайджан по разным позициям стабильно составляет 10-15%, расширяется номенклатура взаимных экспортно-импортных операций", - подчеркнул Гусев.

Он подчеркнул, что есть новые возможности для сотрудничества в энергетической сфере: "Осуществлена тестовая поставка азербайджанского газа в Украину. Мы намерены заключать долгосрочные контракты на поставку газа и реализовать стратегические проекты, важные для энергетической безопасности Украины и Европы. Среди перспективных проектов - развитие взаимодействия в области возобновляемой энергии".

Дипломат также заявил о развитии сотрудничества с Азербайджаном в области транспорта.

"Мы работаем над восстановлением и расширением транспортных путей и коридоров через Черное и Каспийское моря, развиваем формат регионального взаимодействия, включая транспортный коридор ГУАМ", - отметил посол.

По словам Гусева, Украина заинтересована в использовании транзитного потенциала азербайджанской инфраструктуры – портов, дорог, железных дорог – для перевозок в Европу.

"В свою очередь, азербайджанские бизнес и государственные компании видят в Украине надежного партнера, а также транзитную страну для своих грузов и энергоносителей. Все эти шаги подтверждают намерение наших стран идти вперед плечом к плечу ради благополучия наших народов и справедливого мира", - отметил дипломат.

Посол отметил, что единство народов и стратегическое партнерство Украины с Азербайджаном вселяют уверенность в долгосрочном и справедливом мире. Он также подчеркнул, что благодаря сложившимся взаимоотношениям и взаимной поддержке, Баку и Киев могут отстаивать общие принципы и вносят значимый вклад в созидание прочного мира на всем континенте.