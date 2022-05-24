ЮНЕСКО: Азербайджан является одним из самых активных членов организации

Азербайджан является одним из самых активных членов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО Фирмин Эдуард Матоко.
Он отметил, что наша страна активно участвует в деятельности организации.
Президент Исполнительного совета ЮНЕСКО Тамара Растовац Сиамашвили сказала, что Азербайджан добился успехов в ряде областей. "Деятельность Азербайджана в рамках ЮНЕСКО высоко оценивается", - сказал она.