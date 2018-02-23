ЮАР намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Делегация Южно-Африканской Республики во главе с послом ЮАР в Азербайджане и Турции Пуле Малефане (Pule Malefane) посетит Азербайджан с 26 февраля по 2 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство ЮАР в Анкаре, в состав делегации также войдут дипломаты из посольства ЮАР в Турции, представители Департамента международных отношений и сотрудничества, а также бизнес-делегация из ЮАР.

В ходе визита запланированы встречи с официальными лицами Азербайджана, главой ИВ города Баку Гаджибалой Абуталыбовым, подписание Меморандума о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой Азербайджанской Республики в целях содействия и обеспечения рамок торговых отношений между Азербайджаном и ЮАР.

Также в ходе визита 28 февраля в Баку состоится семинар по торговле и инвестициям в сотрудничестве с Фондом поощрения инвестиций, также будет подписан Меморандума о взаимопонимании с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

27 февраля посол Малефане выступит с лекцией в Университете ADA.