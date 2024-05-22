Яшар Алиев: Генеральный секретарь ООН приветствует прогресс, достигнутый в азербайджано-армянских переговорах

Генеральный секретарь ООН, ряд других международных организаций и правительств приветствуют недавний прогресс, достигнутый в результате прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Генеральный секретарь ООН, ряд других международных организаций и правительств приветствуют недавний прогресс, достигнутый в результате прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев во время выступления на открытом заседании Совета безопасности.

"События, произошедшие в нашем регионе с осени 2020 года, с окончанием 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана и восстановлением прочного мира и стабильности в регионе, полностью соответствует резолюциям, принятым Организацией Объединенных Наций, международным гуманитарным правом в 1993 году.

"Продолжающиеся усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга создают надежду на долгожданный устойчивый и продолжительный мир и стабильность в регионе", - отметил дипломат.