Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на внеочередном заседании ОИС в Джидде

Заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Джидде (Саудовская Аравия).
Как сообщает Report, в рамках мероприятия он провел встречу "на ногах" с главой МИД Мальдив Абдуллой Халилом.
Глава МИД Мальдив отметил, что участники заседания, которое пройдет 25 августа, полны решимости принять продуктивное участие в работе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ОИС с целью добиться "безотлагательного прекращения агрессии в Газе".