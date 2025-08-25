О нас

Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на внеочередном заседании ОИС в Джидде

Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на заседании ОИС в Джидде
Внешняя политика
25 августа 2025 г. 15:41
Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на внеочередном заседании ОИС в Джидде

Заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев представляет Азербайджан на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Джидде (Саудовская Аравия).

Как сообщает Report, в рамках мероприятия он провел встречу "на ногах" с главой МИД Мальдив Абдуллой Халилом.

Глава МИД Мальдив отметил, что участники заседания, которое пройдет 25 августа, полны решимости принять продуктивное участие в работе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ОИС с целью добиться "безотлагательного прекращения агрессии в Газе".

Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev Ciddədə İƏT-in növbədənkənar iclasında Azərbaycanı təmsil edir

