​Washington Post: Азербайджан является единственным партнером США против ИГИЛ в бассейне Каспийского моря

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Азербайджан сможет стать более важным игроком в мировой торговле энергоресурсов, если Туркменистану удастся построить Транскаспийский газопровод, поставляющий газ в Европу.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в Washington Post.

"Американские компании в сущности проинвестировали развитие нефтяной и газовой индустрии в Каспийском море. Обе администрации - Буша и Обамы - рассматривают стабильный и расширенный поток энергоресурсов из региона, как жизненно важный элемент американских геополитических интересов", - сообщается в статье.

По мнению автора статьи, поставки ресурсов из Каспийского моря снижают зависимость Европы от российского газа и ограничивают иранское влияние, тем самым укрепляя союзников США по отношению к его давним противникам. Он добавил, что энергоснабжение Азербайджана может помочь подорвать власть России над Европой.

"Азербайджан сможет стать более важным игроком в мировой торговле энергоресурсов, если Туркменистану удастся построить предложенный им Транскаспийский газопровод. Этот трубопровод соединит Туркменистан, который держит четвертое место по запасам природного газа в мире, с Европейским союзом, размещая таким образом Баку в центре энергетической транзитной сети", - говорится в статье.

Автор также указывает, что Азербайджан был участником переговоров по достижению соглашения с ЕС, который расширит сотрудничество союза с Баку в сферах политики, торговли, культуры и безопасности.

Издание отмечает, что всегда Азербайджан очень осторожно балансировал в своей внешней политике между Россией и Западом.

Говоря о вкладе Азербайджана в вопрос глобальной борьбы с терроризмом, автор указывает, что Баку работает с Вашингтоном в этом направлении.

"Многие союзники США в Европе и на Ближнем Востоке выступили против войны в Ираке в 2003 году, однако Азербайджан открыл свое воздушное пространство для американских самолетов, работающих над свержением режима Саддама Хуссейна. И Азербайджан был транзитным хабом для более чем одной трети поставок топлива, еды и обмундирования, используемых американскими военнослужащими в Афганистане", - говорится в статье.

Издание отмечает, что Азербайджан является единственным партнером США против ИГИЛ в бассейне Каспийского моря, который "из-за своей близости к Ирану является потенциальным очагом терроризма".