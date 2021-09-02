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Выданные в других странах COVID-паспорта можно использовать для посещения объектов в Азербайджане

Выданные в других странах COVID-паспорта можно использовать для посещения объектов в Азербайджане Иностранные граждане в Азербайджане могут использовать COVID-паспорта, выданные в других странах, для посещения объектов, где наличие такого документа обязательно
Внешняя политика
2 сентября 2021 г. 19:43
Выданные в других странах COVID-паспорта можно использовать для посещения объектов в Азербайджане

Иностранные граждане в Азербайджане могут использовать COVID-паспорта, выданные в других странах, для посещения объектов, где наличие такого документа обязательно.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно решению Кабинета министров от 26 мая 2021 года, граждане ряда стран могут посещать Азербайджан при наличии COVID-паспорта.

Отмечается, что выданные в других странах COVID-паспорта считаются действительными в Азербайджане и эти лица могут посещать в стране различные гостиницы, заведения общепита, крупные торговые центры и другие объекты, которые требуют наличия данного документа.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals rules of entry to establishments requiring COVID-19 passports for foreign nationals
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gələn əcnəbilər COVID-19 pasportu tələb olunan obyektlərə daxil ola bilərlər

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