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Вусал Гусейнов: 2800 граждан Украины въехали в Азербайджан за последние 15 дней

Вусал Гусейнов: 2800 граждан Украины въехали в Азербайджан за последние 15 дней Азербайджан ведет работу по вывозу людей из Украины. В целом из Украины вывезено 9,500 людей, среди которых есть как граждане Украины так и Азербайджана.
Внешняя политика
16 марта 2022 г. 15:26
Вусал Гусейнов: 2800 граждан Украины въехали в Азербайджан за последние 15 дней

Азербайджан ведет работу по вывозу людей из Украины. В целом вывезено 9 500 человек, среди которых есть как граждане Азербайджана, так и Украины.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов заявил журналистам.

"Азербайджан ведет работу по вывозу людей из Украины. В связи с этим в Молдове создан специальный центр.
В целом из Украины вывезено 9 500 человек, среди которых есть как граждане Азербайджана, так и Украины. Большая часть вывезенных граждан Украины так или иначе связаны с гражданами Азербайджана", - заявил В. Гусейнов.

По его словам, за последние 15 дней в Азербайджан въехали 2 800 граждан Украины: "В настоящее время в Азербайджане находятся порядка 6 800 граждан Украины. Порядка 2 800 из них въехали в нашу страну за последние 15 дней".

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Hüseynov: "Ukraynadan Azərbaycana 9500-dən çox şəxs təxliyə edilib"

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